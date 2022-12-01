NEW!!! Реверсивный тракт на биполярных транзисторах "RadioN" по мотивам РАДИО-76м конструкции Сергея Беленецкого

Все желающие могут присоединиться к сборке реверсивного тракта на биполярных транзисторах, как основной платы трансивера на 160/80/40 м радиолюбительские диапазоны. Сейчас выполняю тестовую сборку, но некоторое количество печатных плат и наборов уже есть в наличии :)

Более подробную информацию буду выкладывать по мере возможности здесь >>>