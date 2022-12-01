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НЕМНОЖКО ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОРЫ ОТВЁРТОК И УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СТЁКЛА

 

Для мелких винтиков и шпунтиков :) подстроечных конденсаторов, сердечников катушек индуктивности и прочей мелочи.  

Все подробности находятся здесь >>>

Просмотров: 203 | Добавил: Comrade | Дата: 01.12.2022

ОДНОПОЛОСНЫЙ ППП с БОЛЬШИМ ДД на 160/80/40 м конструкции Сергея Беленецкого (US5MSQ)

 NEW!!!  ОДНОПОЛОСНЫЙ ПРИЁМНИК ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ С БОЛЬШИМ ДИНАМИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ на 160/80/40 м КОНСТРУКЦИИ СЕРГЕЯ БЕЛЕНЕЦКОГО (US5MSQ)

Все подробности по конструкции здесь >>>

Просмотров: 172 | Добавил: Comrade | Дата: 13.11.2022

АМ/SSB-CW ПРИЁМНИК НА 20/40/80 м конструкции ПОЛЯКОВА В.Т. (RA3AAE) с доработками Беленецкого С.Э. (US5MSQ)

  NEW!!!  АМ/SSB-CW ПРИЁМНИК НА 20/40/80 м конструкции ПОЛЯКОВА В.Т. (RA3AAE)
с доработками Беленецкого С.Э. (US5MSQ)

Все подробности по конструкции здесь >>>

 

Просмотров: 255 | Добавил: Comrade | Дата: 05.11.2022

СЕНСОРНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕЛЕГРАФНЫЙ КЛЮЧ CW TOUCH KEY

 NEW!!!  СЕНСОРНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕЛЕГРАФНЫЙ КЛЮЧ CW TOUCH KEY

Все подробности по конструкции здесь >>>

МИНИАТЮРНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕЛЕГРАФНЫЙ КЛЮЧ MINI CW KEY

Более подробная информация здесь >>>

Просмотров: 151 | Добавил: Comrade | Дата: 19.09.2022

АКТИВНЫЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ CW/NOTCH ФИЛЬТР

 NEW!!!  АКТИВНЫЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ CW/NOTCH ФИЛЬТР

Все подробности находятся здесь >>>

Просмотров: 131 | Добавил: Comrade | Дата: 12.09.2022

Простой SDR приёмник - панорамная приставка к трансиверу SDR Radio+Si5351 Phase VFO

 NEW!!!  SDR Radio+Si5351 Phase VFO 1-150 МГц конструкции Юрия (UT3MK) и Александра (US5NCJ)

Все подробности здесь >>>

Просмотров: 947 | Добавил: Comrade | Дата: 19.10.2021

КВ SDR трансивер SUPER PUPER ver.6 конструкции UT3MK и US5NCJ

 NEW!!!  КВ SDR трансивер SUPER PUPER ver.6 конструкции UT3MK и US5NCJ

Все подробности здесь >>>

Просмотров: 802 | Добавил: Comrade | Дата: 27.09.2021

КВ усилитель мощности 25-35 Вт на транзисторах RD06HVF1 и 2xRD16HHF1

 NEW!!!  КВ усилитель мощности 25-35 Вт на транзисторах RD06HVF1+2xRD16HHF1

Все подробности здесь >>>

Просмотров: 529 | Добавил: Comrade | Дата: 29.07.2021

ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВ и МОЩНОСТИ

  NEW !!!  ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВ и МОЩНОСТИ

Все подробности можно увидеть здесь >>>

Просмотров: 793 | Добавил: Comrade | Дата: 01.06.2021

ДЕШИФРАТОР ДВОИЧНОГО ABCD КОДА В ДЕСЯТИЧНЫЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ПДФ, ФНЧ и пр.

  NEW !!!  Дешифратор двоичного ABCD кода в десятичный + 5 транзисторных ключей на всякий случай :) для синтезаторов Ёжик ver.3, Ёжик-2S, Ёжик-S2 OLED, OLED MICRO и им подобных

Все подробности можно увидеть здесь >>>

Просмотров: 376 | Добавил: Comrade | Дата: 01.06.2021

ВСЕВОЛНОВОЙ КВ СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТ "ЁЖИК S2 OLED"

 NEW !!!  "ЁЖИК-S2 OLED" всеволновой универсальный синтезатор частот КВ трансивера

Все подробности можно увидеть здесь >>>

 NEW!!!      Всеволновой универсальный КВ синтезатор частот "ЁЖИК S2M"

Все подробности можно увидеть здесь >>>

Просмотров: 672 | Добавил: Comrade | Дата: 23.03.2021

Синтезатор частот КВ трансивера или приёмника с галетным переключением диапазонов

  NEW !!!  "Mini LCD VFO" простой синтезатор частот КВ + 50 MHz трансивера или приёмника с галетным переключением диапазонов

Все подробности можно увидеть здесь >>>

Просмотров: 564 | Добавил: Comrade | Дата: 10.03.2021

NWT-7

NEW!!!             Измеритель АЧХ, генератор, анализатор спектра и просто универсальный прибор
NWT-7

Подробности здесь >>>

Просмотров: 449 | Добавил: Comrade | Дата: 10.03.2021

MICRO OLED синтезатор частот КВ+50 МГц трансивера или приёмника

  NEW !!!  "MICRO OLED" синтезатор частот КВ+50 МГц трансивера или приёмника

Все подробности можно увидеть здесь >>>

Просмотров: 752 | Добавил: Comrade | Дата: 27.10.2020

Плата ФНЧ для одноплатного КВ 1,8-30 МГц SDR трансивера UT3MK/US5NCJ

 NEW!!!    Плата фильтров низкой частоты (ФНЧ) на кольцах Amidon T50 для КВ 1,8-30 МГЦ передатчика с выходной мощностью до 100 Вт, подходит для одноплатного SDR трансивера конструкции UT3MK/US5NCJ

Все подробности можно увидеть здесь >>>

Просмотров: 690 | Добавил: Comrade | Дата: 26.09.2020

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНТЕННЫЙ ТЮНЕР ATU-1000 EXT 7x7

 NEW!!!   Набор для сборки автоматического антенного тюнера ATU-1000 EXT 7x7 для передатчика мощностью до 1000 Вт 

Все подробности можно увидеть здесь >>>

Просмотров: 1024 | Добавил: Comrade | Дата: 16.09.2020

ОДНОПЛАТНЫЙ SDR ТРАНСИВЕР КОНСТРУКЦИИ UT3MK и US5NCJ

 NEW!!!     ОДНОПЛАТНЫЙ SDR ТРАНСИВЕР UT3MK и US5NCJ ver. 9

Все подробности можно увидеть здесь >>>

Просмотров: 1242 | Добавил: Comrade | Дата: 15.07.2020

ПРИЁМНИК НАЧИНАЮЩЕГО КОРОТКОВОЛНОВИКА "JUNIOR"

NEW!!!  ПРИЁМНИК НАЧИНАЮЩЕГО КОРОТКОВОЛНОВИКА "JUNIOR"

20/80 м

Все подробности можно увидеть здесь >>>

 

Просмотров: 1382 | Добавил: Comrade | Дата: 18.12.2019

Миниатюрная 6-ти разрядная цифровая шкала-частотомер

NEW!!!   Миниатюрная 6-ти разрядная одноплатная цифровая шкала/частотомер 58х23хh15 мм

Все подробности можно увидеть здесь >>>

Просмотров: 891 | Добавил: Comrade | Дата: 23.10.2019

Синтезатор для UW3DI и UA1FA - трансиверов с двойным преобразованием частоты :)

NEW!!!   Синтезатор для трансиверов UW3DI, UA1FA и им подобных трансиверов с двойным преобразованием частоты и переключением диапазонов галетным переключателем

Все подробности можно увидеть здесь >>>

Просмотров: 948 | Добавил: Comrade | Дата: 22.08.2019

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНТЕННЫЙ ТЮНЕР ATU-500 EXT 7x7

NEW!!!   Набор для сборки автоматического антенного тюнера ATU-500 EXT 7x7 для передатчика мощностью до 500 Вт 

Все подробности можно увидеть здесь >>>

Просмотров: 1133 | Добавил: Comrade | Дата: 19.08.2019

ФНЧ для КВ+50 МГц трансивера с выходной мощностью 100 Вт

NEW!!!    Плата ФНЧ 9-ти диапазонного КВ+50 МГц трансивера для выходной мощности 100 Вт с использованием колец производства Amidon

Все подробности можно увидеть здесь >>>

Просмотров: 839 | Добавил: Comrade | Дата: 14.08.2019

ПДФ с низкими потерями на кольцах AMIDON для КВ трансивера

 NEW!!!     Полосовые диапазонные фильтры для 9-ти диапазонного КВ трансивера 1,8-3,5-7-10-14-18-21-24-28 МГц на кольцах AMIDON

Все подробности можно увидеть здесь >>>

Просмотров: 1277 | Добавил: Comrade | Дата: 12.07.2019

Плата девятидиапазонного ФНЧ для КВ (1,8-3,5-7-10-14-18-21-24-28 МГц) трансивера STEP-II и ему подобных :)

 NEW!!!  Плата ФНЧ и КСВ метра для 9-ти диапазонного КВ трансивера STEP-II и ему подобных


Все подробности можно увидеть здесь >>>

Просмотров: 1275 | Добавил: Comrade | Дата: 26.06.2019

Плата девятидиапазонного ПДФ для TRX STEP-II

 NEW!!!   Плата девятидиапазонного ПДФ для КВ (1,8-3,5-7-10-14-18-21-24-28 МГц) трансивера STEP-II и ему подобных с входным и выходным сопротивлениями 50 Ом.

Все подробности по конструкции можно увидеть здесь >>>

Просмотров: 1297 | Добавил: Comrade | Дата: 09.06.2019

Основная плата КВ трансивера STEP-II с кварцевым фильтром

NEW!!!          Основная плата трансивера "STEP-II" с кварцевым фильтром

Все подробности находятся здесь >>>

Просмотров: 1490 | Добавил: Comrade | Дата: 30.01.2019

Автоматический антенный тюнер ATU-100 mini кострукции Дэвида N7DDC

NEW!!!      Автоматические антенные тюнера ATU-100 mini 5x5 и ATU-100 mini 7х7 конструкции Дэвида N7DDC

Все подробности можно увидеть здесь >>>

Просмотров: 2678 | Добавил: Comrade | Дата: 18.12.2018

DDS генератор и генератор качающейся частоты 1Гц - 40 МГц

NEW!!!      DDS Генератор качающейся частоты (ГКЧ) и просто генератор синусоидальных и прямоугольных сигналов частотой от 1 Гц до 40 МГц на AD9850 с регулировкой уровня выходного сигнала и встроенным измерителем уровня выходного сигнала 

Более подробно здесь >>>

Просмотров: 3735 | Добавил: Comrade | Дата: 27.06.2018

Четырёхламповый приёмник коротковолновика на 20, 40 и 80 м диапазоны

NEW!!!              Ламповый КВ приёмник для прослушивания SSB/CW радиолюбительских станций работающих на диапазонах 20/40/80 метров на лампах 3 х 6Ф12П и 6Ж2П.

Описание конструкции можно прочитать здесь >>> 

Стабилизированный транзисторный блок питания с широким диапазоном выходных напряжений для ламповых радиоприёмников, трансиверов и пр., ламповой техники

Описание конструкции можно прочитать здесь >>>

 

Просмотров: 5095 | Добавил: Comrade | Дата: 08.03.2018

Двухвходовая цифровая шкала с ЦАПЧ на однострочном ЖКИ

Двухвходовая цифровая шкала «PLL-A16» с функцией цифровой автоподстройки частоты (ЦАПЧ) на однострочном ЖКИ индикаторе 1х16 для КВ трансиверов и приёмников с одним преобразованием частоты

Подробности на сайте здесь >>>

Просмотров: 1688 | Добавил: Comrade | Дата: 28.11.2017

Усилитель мощности КВ трансивера "RadioN"

NEW!!!       Усилитель мощности КВ трансивера на базе реверсивного тракта "RadioN"

Усилитель мощности на полевых транзисторах IRF510 и RD16HHF. Более подробная информация здесь >>>

 

Просмотров: 4085 | Добавил: Comrade | Дата: 20.11.2017

СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТ СОВРЕМЕННОГО КВ ТРАНСИВЕРА на SI5351

NEW!!!   Синтезатор частот современного вседиапазонного ДВ, СВ, КВ приёмника или трансивера с двухстрочным ЖКИ дисплеем 16х2 на микросхеме SI5351

В продолжение темы строительства трёхдиапазонного трансивера для начинающих радиолюбителей "RadioN", конструкции Сергея Беленецкого, взамен ГПД предлагается нечто более дешёвое и более стабильное - синтезатор частот. Далее будет проведена адаптация синтезатора к применению с реверсивным трактом "RadioN" :)

Более подробная информация выложена здесь >>> 

Просмотров: 8464 | Добавил: Comrade | Дата: 29.05.2017

ГПД 160/80/40 м для реверсивного тракта "RadioN"

NEW!!!  Набор для сборки генератора плавного диапазона (ГПД) 160/80/40 и 20/40/80 м для реверсивного тракта "RadioN" по мотивам РАДИО-76м конструкции Сергея Беленецкого

В продолжение темы строительства трёхдиапазонного трансивера для начинающих радиолюбителей "RadioN", конструкции Сергея Беленецкого, предлагается набор для сборки ГПД с возможностью настройки как воздушным КПЕ, так и переменным резистором (электронная настройка варикапом)

Более подробная информация выложена здесь >>> 

Просмотров: 4284 | Добавил: Comrade | Дата: 14.04.2017

Зарядное устройство для аккумуляторных батарей с током зарядки до 9,9 Ампер

NEW!!!  Супер зарядное устройство для ВСЕХ аккумуляторных батарей 6, 12 и 24 В с током зарядки до 9,9 А со встроенным таймером, ампервольтметром, защитой от переполюсовки АКБ

Более подробная информация выложена здесь >>>

Просмотров: 2163 | Добавил: Comrade | Дата: 05.04.2017

Набор для сборки диапазонных полосовых фильтров 160/80/40 м для реверсивного тракта "RadioN" конструкции Сергея Беленецкого

NEW!!!  Набор для сборки диапазонных полосовых фильтров 160/80/40 и 20/40/80 м для реверсивного тракта "RadioN" по мотивам РАДИО-76м конструкции Сергея Беленецкого

Более подробная информация будет выложена здесь >>>

Плата фильтров низкой частоты (ФНЧ) 160/80/40 и 40/80/20 м, измерителя КСВ с выходом автоматической регулировки уровня (ALC) для TRX "RadioN"

Более подробная информация здесь >>>

Просмотров: 4491 | Добавил: Comrade | Дата: 16.02.2017

Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам РАДИО-76 конструкции Сергея Беленецкого

NEW!!!  Реверсивный тракт на биполярных транзисторах "RadioN" по мотивам РАДИО-76м конструкции Сергея Беленецкого

Все желающие могут присоединиться к сборке реверсивного тракта на биполярных транзисторах, как основной платы трансивера на 160/80/40 м радиолюбительские диапазоны. Сейчас выполняю тестовую сборку, но некоторое количество печатных плат и наборов уже есть в наличии :)

Более подробную информацию буду выкладывать по мере возможности здесь >>>

Просмотров: 5498 | Добавил: Comrade | Дата: 02.02.2017

Цифровая шкала "Макеевская" с КР1533КП12 на входе ;)

NEW!!!                       Трёхвходовые "Макеевские" шкалы  с КР1533КП12 на входе.

Более подробная информация на сайте здесь >>>

Просмотров: 6113 | Добавил: Comrade | Дата: 20.11.2016

Миниатюрная пятиразрядная цифровая шкала для приёмников и QRP трансиверов

Миниатюрная цифровая шкала 1 кГц - 50 МГц с пятиразрядным индикатором и автоматическим переключением диапазонов измерения частоты.

Более подробная информация на сайте здесь >>>

Просмотров: 2630 | Добавил: Comrade | Дата: 12.09.2016

Базовый приёмник коротковолновика на диапазон 80м с низкочастотным ЭМФ

NEW!!!           Базовый приёмник коротковолновика на диапазон 80 м с легендарным ;) низкочастотным ЭМФ RFT200 производства ГДР с пятидиапазонным конвертером.

Базовый приёмник позволяет принимать сигналы SSB/CW любительских радиостанций, работающих в диапазоне частот 80 м диапазона. В качестве фильтра основной селекции применён высококачественный ЭМФ RFT200 производства ГДР. Приёмник может быть оснащён пятидиапазонным конвертером для прослушивания радиолюбительских станций диапазонов 3.5, 7, 14, 21 и 28 МГц, а также цифровой шкалой с ЦАПЧ. Базовый приёмник рекомендован к повторению начинающими радиолюбителями.

Более подробная информация на сайте здесь >>>

Просмотров: 6462 | Добавил: Comrade | Дата: 21.08.2016

Трёхвходовые цифровые шкалы "Макеевские" и частотомеры "Профи LED"

Трёхвходовая цифровая шкала "МАКЕЕВСКАЯ" с LED и LCD индикаторами, частотомеры "Профи LED"

ВСЁ ВРЕМЯ В НАЛИЧИИ! ;)

Более подробная информация на сайте здесь >>>

Просмотров: 4733 | Добавил: Comrade | Дата: 23.06.2016

Частотомер-цифровая шкала с ЖКИ индикатором 1х16 символов

NEW!!!          Частотомер-цифровая шкала 1 Гц - 90 МГц с символьным ЖКИ индикатором 1х16 и возможностью программирования до трёх значений ПЧ

Более подробная информация на сайте здесь >>>

Просмотров: 4031 | Добавил: Comrade | Дата: 22.06.2016

Каркасы контурных катушек

Обращаю внимание самоделкопаяльщиков :) на то, что в продаже есть каркасы контурных катушек

Более подробная информация на сайте здесь >>>

Просмотров: 1530 | Добавил: Comrade | Дата: 22.06.2016

3-х диапазонный приёмник коротковолновика на диапазоны 20, 40 и 80 м

Трёхдиапазонный приёмник коротковолновика на 20, 40 и 80 м на двухзатворных полевых транзисторах

 

Приёмник позволяет принимать сигналы CW/SSB любительских радиостанций, работающих на диапазонах 20, 40 и 80 м. Построен по супергетеродинной схеме с применением ЭМФ. Предназначен для повторения радиолюбителями.

Более подробная информация на сайте здесь >>>

Просмотров: 6381 | Добавил: Comrade | Дата: 03.04.2016

Лабораторный блок питания на биполярном n-p-n транзисторе 0-30В/0-3А

Лабораторный блок питания 0-30В/0-3А с функцией ограничения выходного тока. Схема позволяет получить от блока питания больше 3А :)

Более подробная информация находится здесь

Просмотров: 4160 | Добавил: Comrade | Дата: 30.08.2015

Микрофонный усилитель с "эхо" и "реверберацией" на процессоре РТ2399

В продаже появились печатные платы, наборы для сборки и готовые собранные и проверенные микрофонные усилители с эхо эффектом и реверберацией на звуковом процессоре РТ2399 теперь и с однополярным питанием

Более подробная информация доступна по ссылке >>>

Просмотров: 5564 | Добавил: Comrade | Дата: 27.08.2015

Восьмиполосный эквалайзер с двумя микрофонными усилителями, УНЧ и звуковым процессором РТ2399

Восьмиполосный эквалайзер с двумя микрофонными усилителями

с раздельной регулировкой усиления и выбором типа микрофона (динамический или электретный), входного сопротивления 200/600 Ом или высокоомный вход, с эффектами "эхо" и "реверберация", с УНЧ для подключения наушников для самоконтроля при настройке и двумя раздельными выходами для подключения, например, двух трансиверов...

Более подробную информацию буду размещать здесь >>>

Просмотров: 4517 | Добавил: Comrade | Дата: 29.06.2015

Правильный :) измеритель R/L/C/ESR

R/L/C/ESR-Meter 

Для измерения малых сопротивленийиндуктивностейемкостей конденсаторов и эквивалентного последовательного сопротивления (ЭПС) или Equivalent Series Resistance (ESR) электролитических конденсаторов. 

Более подробная информация находится здесь >>>

Просмотров: 7679 | Добавил: Comrade | Дата: 29.06.2015

CW/SSB приёмник прямого преобразования на м/сх МС3361

Простой CW/SSB радиоприёмник для прослушивания радиолюбительских радиостанций на 80 м диапазоне. Приёмник собран на микросхеме МС3361 с УНЧ на LM386. Собрать и настроить данную конструкция без труда сможет начинающий радиолюбитель. Приёмник не отличается сверх параметрами и не сравним с профессиональной аппаратурой, но всё же позволит расслабиться, приятно и с пользой провести пару вечеров с паяльником и дрелью в руках ;-), а затем наслаждаться прослушиванием радиостанций.

Миниатюрная цифровая шкала. В первую очередь, она предназначена для использования совместно с приёмником прямого преобразования LIDIA RX-80, но может применяться с приёмниками и QRP трансиверами или как частотомер до 10 МГц 

Более подробная информация находится здесь >>>

Просмотров: 8107 | Добавил: Comrade | Дата: 04.04.2015

Платы стабилизаторов, защит и автоматики современного КВ усилителя на теродах

Платы стабилизаторов напряжений экранной и управляющей сеток, защит и автоматики для металлокерамических/металлостеклянных ТЕТРОДОВ

по схемам G3SEK http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/boards/tetrode/tetrode-manual.pdf для установки в современных КВ усилителях мощности на тетродах ГС-15Б, ГУ-74Б, ГУ-91Б, ГС-23Б, ГУ-84Б и др.​ или для усовершенствования существующих усилителей. 

Более подробная информация находится здесь >>

 

 

Плата защит, автоматики и источника питания смещения катода для установки в новые или для усовершенствования старых КВ усилителей мощности на металлокерамических триодах по схемам радиолюбителя G3SEK

Более подробная информация находится здесь >>>

Просмотров: 4705 | Добавил: Comrade | Дата: 27.11.2014

Микрофонный усилитель на звуковом процессоре РТ2399 с эхо эффектом и реверберацией

В продаже печатные платы, наборы для сборки и готовые собранные и проверенные микрофонные усилители с эхо эффектом и реверберацией на специализированном звуковом процессоре РТ2399 при помощи которого можно придать "праздничную" окраску своему сигналу в эфире ;-)

Подробная информация доступна по ссылке

Просмотров: 2870 | Добавил: Comrade | Дата: 27.11.2014

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