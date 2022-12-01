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НАБОРЫ ОТВЁРТОК И УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СТЁКЛА
Для мелких винтиков и шпунтиков :) подстроечных конденсаторов, сердечников катушек индуктивности и прочей мелочи.
Все подробности находятся здесь >>>
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Добавил: Comrade |
Дата: 01.12.2022
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NEW!!! Измеритель АЧХ, генератор, анализатор спектра и просто универсальный прибор
NWT-7
Подробности здесь >>>
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Добавил: Comrade |
Дата: 10.03.2021
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NEW!!! Плата девятидиапазонного ПДФ для КВ (1,8-3,5-7-10-14-18-21-24-28 МГц) трансивера STEP-II и ему подобных с входным и выходным сопротивлениями 50 Ом.
Все подробности по конструкции можно увидеть здесь >>>
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Добавил: Comrade |
Дата: 09.06.2019
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NEW!!! DDS Генератор качающейся частоты (ГКЧ) и просто генератор синусоидальных и прямоугольных сигналов частотой от 1 Гц до 40 МГц на AD9850 с регулировкой уровня выходного сигнала и встроенным измерителем уровня выходного сигнала
Более подробно здесь >>>
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Добавил: Comrade |
Дата: 27.06.2018
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NEW!!! Ламповый КВ приёмник для прослушивания SSB/CW радиолюбительских станций работающих на диапазонах 20/40/80 метров на лампах 3 х 6Ф12П и 6Ж2П.
Описание конструкции можно прочитать здесь >>>
Стабилизированный транзисторный блок питания с широким диапазоном выходных напряжений для ламповых радиоприёмников, трансиверов и пр., ламповой техники
Описание конструкции можно прочитать здесь >>>
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Добавил: Comrade |
Дата: 08.03.2018
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NEW!!! Синтезатор частот современного вседиапазонного ДВ, СВ, КВ приёмника или трансивера с двухстрочным ЖКИ дисплеем 16х2 на микросхеме SI5351
В продолжение темы строительства трёхдиапазонного трансивера для начинающих радиолюбителей "RadioN", конструкции Сергея Беленецкого, взамен ГПД предлагается нечто более дешёвое и более стабильное - синтезатор частот. Далее будет проведена адаптация синтезатора к применению с реверсивным трактом "RadioN" :)
Более подробная информация выложена здесь >>>
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Добавил: Comrade |
Дата: 29.05.2017
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NEW!!! Набор для сборки генератора плавного диапазона (ГПД) 160/80/40 и 20/40/80 м для реверсивного тракта "RadioN" по мотивам РАДИО-76м конструкции Сергея Беленецкого
В продолжение темы строительства трёхдиапазонного трансивера для начинающих радиолюбителей "RadioN", конструкции Сергея Беленецкого, предлагается набор для сборки ГПД с возможностью настройки как воздушным КПЕ, так и переменным резистором (электронная настройка варикапом)
Более подробная информация выложена здесь >>>
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Добавил: Comrade |
Дата: 14.04.2017
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NEW!!! Реверсивный тракт на биполярных транзисторах "RadioN" по мотивам РАДИО-76м конструкции Сергея Беленецкого
Все желающие могут присоединиться к сборке реверсивного тракта на биполярных транзисторах, как основной платы трансивера на 160/80/40 м радиолюбительские диапазоны. Сейчас выполняю тестовую сборку, но некоторое количество печатных плат и наборов уже есть в наличии :)
Более подробную информацию буду выкладывать по мере возможности здесь >>>
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Добавил: Comrade |
Дата: 02.02.2017
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NEW!!! Базовый приёмник коротковолновика на диапазон 80 м с легендарным ;) низкочастотным ЭМФ RFT200 производства ГДР с пятидиапазонным конвертером.
Базовый приёмник позволяет принимать сигналы SSB/CW любительских радиостанций, работающих в диапазоне частот 80 м диапазона. В качестве фильтра основной селекции применён высококачественный ЭМФ RFT200 производства ГДР. Приёмник может быть оснащён пятидиапазонным конвертером для прослушивания радиолюбительских станций диапазонов 3.5, 7, 14, 21 и 28 МГц, а также цифровой шкалой с ЦАПЧ. Базовый приёмник рекомендован к повторению начинающими радиолюбителями.
Более подробная информация на сайте здесь >>>
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Дата: 21.08.2016
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Обращаю внимание самоделкопаяльщиков :) на то, что в продаже есть каркасы контурных катушек
Более подробная информация на сайте здесь >>>
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Дата: 22.06.2016
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Трёхдиапазонный приёмник коротковолновика на 20, 40 и 80 м на двухзатворных полевых транзисторах
Приёмник позволяет принимать сигналы CW/SSB любительских радиостанций, работающих на диапазонах 20, 40 и 80 м. Построен по супергетеродинной схеме с применением ЭМФ. Предназначен для повторения радиолюбителями.
Более подробная информация на сайте здесь >>>
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Добавил: Comrade |
Дата: 03.04.2016
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Восьмиполосный эквалайзер с двумя микрофонными усилителями
с раздельной регулировкой усиления и выбором типа микрофона (динамический или электретный), входного сопротивления 200/600 Ом или высокоомный вход, с эффектами "эхо" и "реверберация", с УНЧ для подключения наушников для самоконтроля при настройке и двумя раздельными выходами для подключения, например, двух трансиверов...
Более подробную информацию буду размещать здесь >>>
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Добавил: Comrade |
Дата: 29.06.2015
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R/L/C/ESR-Meter
Для измерения малых сопротивлений, индуктивностей, емкостей конденсаторов и эквивалентного последовательного сопротивления (ЭПС) или Equivalent Series Resistance (ESR) электролитических конденсаторов.
Более подробная информация находится здесь >>>
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Добавил: Comrade |
Дата: 29.06.2015
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Простой CW/SSB радиоприёмник для прослушивания радиолюбительских радиостанций на 80 м диапазоне. Приёмник собран на микросхеме МС3361 с УНЧ на LM386. Собрать и настроить данную конструкция без труда сможет начинающий радиолюбитель. Приёмник не отличается сверх параметрами и не сравним с профессиональной аппаратурой, но всё же позволит расслабиться, приятно и с пользой провести пару вечеров с паяльником и дрелью в руках ;-), а затем наслаждаться прослушиванием радиостанций.
Миниатюрная цифровая шкала. В первую очередь, она предназначена для использования совместно с приёмником прямого преобразования LIDIA RX-80, но может применяться с приёмниками и QRP трансиверами или как частотомер до 10 МГц
Более подробная информация находится здесь >>>
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Добавил: Comrade |
Дата: 04.04.2015